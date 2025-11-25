Умывание назвали причиной раннего старения кожи

25.11.2025 | 12:16

Умывание ежедневно по утрам и вечерам ускоряет старение кожи. Такой вывод сделали британские ученые, проведя эксперимент с участием более чем 100 человек.

Для исследования отобрали 2 группы добровольцев, в одну из них вошли люди с проблемной кожей, в другую - с нормальной. Внешность тех, кто умывался чаще, после тестов получила оценку 2 балла из 5.

Причиной ухудшений специалисты назвали уменьшение количества полезных микроорганизмов, в частности ацинетобактера. Эти грамотрицательные бактерии не только уничтожают омертвевшие клетки и излишки кожного сала, но и регулируют уровень pH, предохраняя от воспалений и старения.

Изучение состояния микробиома показало, что люди с повышенным содержанием ацинетобактера выглядят моложе своих лет. Чем ниже баланс, тем сильнее выражены признаки преждевременного увядания.

«Сегодня люди слишком часто умываются. Мы теряем разнообразие, даже не замечая этого. Поэтому, хоть это и спорный вопрос, я не рекомендую умываться дважды или умываться по утрам. Не убивайте свой микробиом горячей водой и не трите кожу слишком сильно. Главное - действовать бережно», - отметил доктор Деррик Филлипс.

В качестве дополнительных мер поддержки кожи он рекомендовал отказаться от агрессивной косметики, особенно с ретиноидами и кислотами в составе. Стоит предпочесть пенки с мягкими ингредиентами и сочетать их с успокаивающими и восстанавливающими средствами. Следует также помнить о здоровом рационе и избегать нервных перегрузок.

В профессиональном сообществе заключения британских экспертов оценили сдержанно. Медики напомнили, что кожа бывает разных типов, так что делать скорые выводы нельзя. В вопросе ухода доверять нужно в первую очередь своему косметологу.

Фото pxhere.com.