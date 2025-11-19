Происшествия

В Пензе загорелась крыша торгового центра «Фортуна»

Утром в среду, 19 ноября, в Пензе произошел пожар в торговом центре «Фортуна» на улице Калинина.

Черный дым горожане заметили около 7:00. По словам очевидцев, возгорание возникло в пекарне.

«Горит кровля, подразделения работают на месте», - сообщили в 8:07 в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Подробности случившегося предоставят позже.

26 сентября в Пензе загорелась крыша здания областной филармонии.

Во время ремонта кровли вспыхнул утеплитель. Площадь, пройденная огнем, составила 5 кв. м.

