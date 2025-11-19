В Пензе загорелась крыша торгового центра «Фортуна»

Утром в среду, 19 ноября, в Пензе произошел пожар в торговом центре «Фортуна» на улице Калинина.
Черный дым горожане заметили около 7:00. По словам очевидцев, возгорание возникло в пекарне.
«Горит кровля, подразделения работают на месте», - сообщили в 8:07 в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Подробности случившегося предоставят позже.
26 сентября в Пензе загорелась крыша здания областной филармонии.
Во время ремонта кровли вспыхнул утеплитель. Площадь, пройденная огнем, составила 5 кв. м.
Новости по теме
- В Пензе при пожаре на балконе десятиэтажки пострадал мужчина
- Стало известно, кто погиб в ночном пожаре в Нахаловке
- При пожаре в Нахаловке погибли 2 человека
- В Сосновоборском районе за сутки зафиксировали 2 пожара
- Россиянка лишила десятки домов света из-за мошенников
- На улице Бекешской в Пензе 26 пожарных тушили частный дом
- На улице Яшиной загорелась грузовая «Газель»
- В Пензе при пожаре на ул. Огарева погибла 36-летняя женщина
- В Кузнецке из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек
- Пожар в сарае и бане в Терновке: жилые дома спасли от огня
Последние новости
- На ул. Кижеватова сбили 47-летнего доставщика еды
- В Пензе при пожаре на балконе десятиэтажки пострадал мужчина
- В Пензе «Лада» врезалась в ограждение Комсомольского парка
- В Лунинском районе пенсионерка попала под поезд и выжила
- На улице Рахманинова задержали избившего женщину пензенца
- В Пензе пропал 50-летний дезориентированный мужчина
- Стало известно, кто погиб в ночном пожаре в Нахаловке
- При пожаре в Нахаловке погибли 2 человека
- На улице Карпинского сбили 72-летнюю женщину
- В Сосновоборском районе за сутки зафиксировали 2 пожара
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!