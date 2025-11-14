Молодой кузнечанин разозлился из-за шума и напал на соседа

14.11.2025 | 08:19

23-летнего жителя Кузнецка подозревают в избиении 39-летнего соседа. Тот оказался в больнице.

Медики сообщили в полицию о пациенте с травмами, которые квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Правоохранители опросили пострадавшего и установили личность злоумышленника.

Тот признал свою вину и рассказал, что услышал громкие голоса возле дома. Шум разозлил кузнечанина. Он вышел на улицу и увидел у подъезда соседа с женой. Мужчины поругались. Молодой горожанин ударил оппонента кулаком в лицо, а потом вернулся к себе.

По данному факту возбудили уголовное дело. Агрессивному кузнечанину грозит до 3 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.