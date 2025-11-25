Клиентам ВТБ доступна оплата из мессенджеров, почты и галереи

Erid: 2Vfnxvx2kcH
Розничные клиенты могут отправлять файлы с квитанциями на оплату из галереи телефона, почты или мессенджеров в ВТБ Онлайн - без скачивания и лишних шагов. Опция поддерживает форматы PDF, JPG и PNG, оплата проходит в онлайн-банке без комиссий в пару кликов.
Функция запускается через кнопку «Поделиться». Клиентам необходимо открыть файл с QR-кодом или реквизитами в любом источнике - галерее, e-mail или чате мессенджеров - и передать в ВТБ Онлайн для оплаты. Если QR не распознается, система автоматически считает реквизиты с квитанции, обеспечивая быстрое и безопасное заполнение платежной формы за пару секунд. Это экономит время: не нужно входить в банк заранее, процесс стартует там, где был получен файл, минимизируя переходы между приложениями.
Функционал удовлетворяет главные потребности клиентов: удобно, быстро и безопасно (все платежи защищены многоуровневой верификацией).
По оценкам банка, опция упрощает оплату для миллионов пользователей, особенно тех, кто часто получает квитанции по e-mail или в чатах.
Функционал доступен для пользователей Android в приложении ВТБ Онлайн (версия 19.18 и выше) и для iOS в веб-версии.
Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1 000.
