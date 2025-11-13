В Сосновоборском районе за сутки зафиксировали 2 пожара

В Сосновоборском районе за сутки случилось 2 пожара. Первый из них - в селе Топоровка на улице Дачной.
В 15:48 в среду, 12 ноября, спасателям поступило сообщение, что горит жилой дом общей площадью 54 кв. м.
«Для ликвидации последствий пожара привлекалось 2 единицы техники», - рассказали в региональном ГУ МЧС России.
Второй пожар произошел 13 ноября в селе Индерка - на улице Садовой загорелась баня. Сообщение о ЧП пожарные получили в 11:19.
На ликвидацию пламени привлекли 5 спасателей и 2 единицы техники.
И дом, и баня сгорели. Погибших и пострадавших при пожарах нет. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства ЧП.
Новости по теме
- Россиянка лишила десятки домов света из-за мошенников
- На улице Бекешской в Пензе 26 пожарных тушили частный дом
- На улице Яшиной загорелась грузовая «Газель»
- В Пензе при пожаре на ул. Огарева погибла 36-летняя женщина
- В Кузнецке из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек
- Пожар в сарае и бане в Терновке: жилые дома спасли от огня
- На улице Октябрьской в Никольске загорелся дом
- Пожар в доме № 5 на улице Антонова: информация от МЧС
- На ул. Антонова в Пензе загорелись сразу несколько квартир
- В Заречном случился пожар в многоэтажном доме
Последние новости
- В одном районе Пензы за вечер в ДТП пострадали 2 пешехода
- Прокатил на капоте: на видео попал момент ДТП с пешеходом на Мира
- На улице Гагарина в Пензе насмерть сбили мужчину
- На улице Бекешской в Пензе 26 пожарных тушили частный дом
- В Мокшанском районе в ДТП с 3 машинами погиб человек
- Пензенец проиграл деньги на ставках и устроил дебош
- На улице Яшиной загорелась грузовая «Газель»
- Пропавший житель поселка Лунино найден мертвым
- Стало известно, кто пострадал после падения машины с Бакунинского моста
- В Пензенском районе в ДТП погиб 60-летний пешеход
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!