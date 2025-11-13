Происшествия

В Сосновоборском районе за сутки зафиксировали 2 пожара

В Сосновоборском районе за сутки случилось 2 пожара. Первый из них - в селе Топоровка на улице Дачной.

В 15:48 в среду, 12 ноября, спасателям поступило сообщение, что горит жилой дом общей площадью 54 кв. м.

«Для ликвидации последствий пожара привлекалось 2 единицы техники», - рассказали в региональном ГУ МЧС России.

Второй пожар произошел 13 ноября в селе Индерка - на улице Садовой загорелась баня. Сообщение о ЧП пожарные получили в 11:19.

На ликвидацию пламени привлекли 5 спасателей и 2 единицы техники.

И дом, и баня сгорели. Погибших и пострадавших при пожарах нет. Сейчас специалисты устанавливают причины и обстоятельства ЧП.

