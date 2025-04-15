В Пензе в 10 местах отдыха у воды будут дежурить спасатели

15.04.2025 | 16:36

В 2025 году в Пензе в 10 местах отдыха у водоемов планируется установить спасательные посты. Об этом шла речь на заседании комиссии городской думы во вторник, 15 апреля.

Как пояснил начальник городского управления ЖКХ Владимир Сорокопудов, спасатели будут дежурить на берегу круглосуточно, а вот постоянного присутствия полиции там не предусмотрено - только рейдовые мероприятия.

Перечень включает зоны отдыха:

- на реке Вяде (Светлая Поляна);

- на ул. Антонова (ГПЗ-24);

- в районе ТЭЦ-1 (ул. Чапаева);

- на озере Красный Куст (Барковка);

- на ул. Павлушкина, 27 (Пенза-III);

- на ул. Сплавной (Ахуны);

- на пруду «Засека» (350 м северо-западнее ресторана «Засека»);

- на Земляничном пруду (Заря);

- на ул. Литвинова (КПД);

- на Верхнем пруду (у клинической больницы № 6 им. Г. А. Захарьина).

По поводу последнего Владимир Сорокопудов отметил, что процесс заполнения водой после расчистки уже идет.

С наступлением сухой и теплой погоды зоны отдыха очистят от мусора, веток и прошлогодней листвы, предполагается отремонтировать и покрасить элементы благоустройства, расставить контейнеры, урны, скамейки, кабины для переодевания. При необходимости завезут чистый песок, по возможности организуют футбольные и волейбольные площадки.

Также будут установлены стенды с информацией о качестве воды, правилами поведения, телефонами экстренных служб. Там, где потребуется, разместят таблички «Купаться запрещено».

Планируется, что с 1 июня специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области начнут отбирать пробы воды. По словам спикера, только после исследований станет известно, можно ли купаться в водоемах.

Председатель гордумы Денис Соболев дал неутешительный прогноз. По его мнению, речь идет по-прежнему не о пляжах, а лишь о зонах отдыха у воды.

«И в этом году, скорее всего, пляжей не будет, а купание, как и все предыдущие годы, будет запрещено», - высказался он.