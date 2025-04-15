Автохлам: с улиц Пензы эвакуировали 4 легковые и 4 грузовые машины

15.04.2025 | 19:45

Улицы Пензы продолжают освобождать от автохлама. За 14 и 15 апреля только в Железнодорожном районе эвакуировали 4 легковые и 4 грузовые машины.

Работы организует управление муниципального имущества. В течение 3 дней после перемещения транспорта на спецстоянку городское УМИ направляет информацию в Госавтоинспекцию. При наличии сведений о месте регистрации автовладельца в его адрес посылают уведомление.

«Транспортное средство возвращается собственнику при предъявлении им правоустанавливающих документов. Расходы, связанные с перемещением и хранением машины, подлежат возмещению владельцем в доход бюджета муниципалитета. В случае отказа от возмещения расходов их взыскание проводится в судебном порядке», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Процесс эвакуации автохлама с муниципальных территорий стартовал 14 апреля, первой исчезла машина с улицы Гладкова. Решение о выделении средств на освобождение мест было принято на мартовской сессии гордумы.

Рабочие комиссии и прежде выявляли во время рейдов брошенные автомобили. Собственнику оставляли предупреждение о необходимости перемещения авто, в противном случае владельцу грозили лишением прав на машину. Теперь меры стали более жесткими.