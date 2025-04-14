14.04.2025 | 16:39

Во время субботника, состоявшегося 12 апреля, на улице 8 Марта в Пензе высадили туи и можжевельник, сообщили в МБУ «Пензавтодор».

В учреждении рассказали, что на протяжении последних месяцев вместе со специалистами из управления ЖКХ разрабатывали и утверждали схемы озеленения Пензы многолетними растениями, которые долго будут выполнять свою декоративную функцию.

12 апреля на 8 Марта высадили по такой схеме 120 туй и 84 саженца можжевельника.

Ранее сообщалось, что на озеленение областного центра в 2025 году выделили более 30 млн рублей. Предполагается до 1 июня высадить 21 095 различных растений.

В списке - колючие ели, низкорослые рябины, каштаны, можжевельник, чубушник, спирея Фробели, ирисы, флоксы Марджори, кизильник блестящий, барбарис Тунберга, дерен пестролистный, спирея японская, шиповник морщинистый, низкорослые метельчатые флоксы, саженцы астильбы и др.