Общество

«Под карандаш»: пензенцы вновь возмущаются обрезкой деревьев

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В Пензе деревья вновь обрезают до такой степени, что они остаются практически без ветвей. Такую картину, в частности, можно наблюдать на улице Куйбышева. Снимками с сетевым изданием «ПензаИнформ» поделилась местная жительница Екатерина.

«Под карандаш»: пензенцы вновь возмущаются обрезкой деревьев

«Я живу в этом районе и каждый год вижу издевательство над деревьями. Их обрезают практически «под карандаш». В прошлом году лишь к концу лета появились скромные пучки новых побегов и зазеленели листья, а в этом году их снова уничтожили. А ведь когда-то этот уголок славился своей зеленью - кроны шелестели над головами и давали тень прохожим. Летом воздух наполнялся ароматом цветущих лип, а зимой семена ясеня служили пищей зимующим птицам», - рассказала она.

«Под карандаш»: пензенцы вновь возмущаются обрезкой деревьев

Такая же картина, по словам Екатерины, наблюдается на улице Тамбовской.

«Под карандаш»: пензенцы вновь возмущаются обрезкой деревьев

Пензенцы не впервые возмущаются обрезкой ветвей по самые стволы. Так, в 2022 году жители улицы Куйбышева рассказали, что липы и ясени не только изуродовали «кронированием», превратив их в столбы, но и спилили некоторую часть под корень. Вместо них посадили новые молодые деревца, но большинство их погубила техника, расчищавшая зимой дорогу.

«Под карандаш»: пензенцы вновь возмущаются обрезкой деревьев

О проблемах с зелеными насаждениями горожане сообщают и в телеграм-канале главы Пензы Олега Денисова.

«Несчастные многолетние деревья по-уродски обрезаны и напоминают сюжет из фильмов ужасов. Новые деревья не сажают либо они высохшие, в виде сухих палок торчат, так как за ними никто не ухаживает», - написала Александра К.

В управлении градостроительства и архитектуры Пензы ответили, что зеленые насаждения, в том числе их ликвидация и кронирование, входят в зону ответственности МБУ «Пензавтодор».

«По результатам мониторинга сотрудники принимают решения о необходимости обрезки или сноса аварийных деревьев. Это неизбежный процесс, который происходит из-за естественного старения деревьев и кустарников», - пояснили в ведомстве.

Представитель управления отметил, что в 2023-2024 годах в Пензе было высажено более 10 000 саженцев липы, каштана, дуба, катальпы, туи, березы, рябины и ели. Кроме того, на улицах появились декоративные кустарники.

«В этом году работа будет продолжена», - пообещали пензенцам.

Однако, по мнению Александры К., городу нужна отдельная организация, которая будет заниматься озеленением, уходом и ландшафтным дизайном.

«Везде саженцы засохли (Терновка, ГПЗ и т. д.) и превратились в мертвые палки. Даже не знаю, как «Пензавтодор» умудряется умертвить все насаждения», - высказала она свое мнение.

Другой комментатор отметил, что саженцы березы на улице Мира разместили слишком кучно и не поливали, в итоге они засохли.

Еще один участник обсуждения написал: «Высадил каштаны в центре (где - не скажу, потому что оштрафуют). Несколько лет их поливал регулярно, не по одному ведру. Сейчас принялись, растут».

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