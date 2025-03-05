Стало известно, кому нельзя дарить мимозы на 8 Марта

05.03.2025 | 21:03

Женам и любимым девушкам лучше не дарить тюльпаны или мимозы на 8 Марта. Им стоит презентовать букет из пионовидных роз пастельных и охристых оттенков или же красного, бордового, пурпурного цвета.

Матерям подойдут тюльпаны, гиацинты, герберы, фрезии маттиолы, перечислила в беседе с изданием «Лента.ру» флорист Наталья Колганова.

Для бабушек она порекомендовала выбирать цветы, которые можно встретить на дачных участках: астры, пионы, гортензии, нарциссы, мимозы.

Коллегам-женщинам можно преподнести цветы нейтральных оттенков.

«Универсальные варианты: тюльпаны, альстромерии, смешанные букеты, например, эустомы с гвоздикой», - отметила флорист.

Ранее сообщалось, что в Пензе с 5 по 9 марта организуют цветочные ярмарки. Они будут работать с 9:00 до 19:00.