В Пензе в преддверии 8 Марта откроются цветочные ярмарки

03.03.2025 | 11:16

В Пензе по случаю Международного женского дня с 5 по 9 марта организуют цветочные ярмарки. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Денисов.

Адреса базаров следующие:

- ул. Чехова, от пересечения с Суворова до пересечения с Бакунина (в районе остановки «Центральный рынок»);

- проспект Победы, 24;

- ул. Карпинского, 39;

- ул. Коммунистическая, 35;

- ул. 8 Марта, 7Б;

- проспект Строителей, 38-40;

- ул. Терновского, 207 и 170 (в районе остановки «ТЦ «Куб» по обеим сторонам дороги);

- ул. Экспериментальная, 8;

- ул. Калинина, 93;

- ул. Луначарского, 11;

- ул. Мира, 27.

Ярмарки по продаже живых цветов будут работать с 9:00 до 19:00.

В прошлом году точек было столько же. Самую мелкую веточку мимозы можно было купить за 50 рублей, крупную - за 300.