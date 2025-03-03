В Пензе в преддверии 8 Марта откроются цветочные ярмарки

В Пензе по случаю Международного женского дня с 5 по 9 марта организуют цветочные ярмарки. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Денисов.
Адреса базаров следующие:
- ул. Чехова, от пересечения с Суворова до пересечения с Бакунина (в районе остановки «Центральный рынок»);
- проспект Победы, 24;
- ул. Карпинского, 39;
- ул. Коммунистическая, 35;
- ул. 8 Марта, 7Б;
- проспект Строителей, 38-40;
- ул. Терновского, 207 и 170 (в районе остановки «ТЦ «Куб» по обеим сторонам дороги);
- ул. Экспериментальная, 8;
- ул. Калинина, 93;
- ул. Луначарского, 11;
- ул. Мира, 27.
Ярмарки по продаже живых цветов будут работать с 9:00 до 19:00.
В прошлом году точек было столько же. Самую мелкую веточку мимозы можно было купить за 50 рублей, крупную - за 300.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀