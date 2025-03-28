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Общество

На озеленение Пензы в 2025 году выделили более 30 млн рублей

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В Пензе в 2025 году на озеленение города готовы потратить 30 762 475 рублей. Электронный аукцион по поиску подрядчика стартовал в пятницу, 28 марта, на портале госзакупок.

Заказчиком выступает управление жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно документации, до 1 июня необходимо высадить 21 095 различных растений:

- 20 колючих елей (на проспекте Победы, улицах Рахманинова, 65-летия Победы и Галетной);

- 64 низкорослые рябины (на улицах Рахманинова, Ладожской, Карпинского, Ново-Казанской, Ленинградской, проспекте Строителей);

- 7 каштанов (на улицах 65-летия Победы и Галетной);

- 4 куста можжевельника, 20 - чубушника и 400 ирисов (на улице Карпинского);

- 25 кустов можжевельника горизонтального (на улице 65-летия Победы);

- 1 490 кустов спиреи Фробели и 1 445 флоксов Марджори (на проспектах Победы и Строителей, улице Коннозаводской);

- 2 250 кустов кизильника блестящего (на улицах Суворова и 65-летия Победы);

- 275 кустов барбариса Тунберга, 155 - дерена пестролистного, 132 - спиреи японской, 84 - шиповника морщинистого (на проспекте Победы);

- 2 790 низкорослых метельчатых флоксов и столько же саженцев астильбы (на улице 8 Марта);

- 1 145 единиц очитка гибридного (на проспекте Строителей, улицах Карпинского и Коннозаводской);

- 9 200 пиретрумов, 2 700 махровых астр, 500 пионов и 125 единиц седума видного (на проспектах Победы и Строителей).

Подрядчик должен будет ухаживать за растениями до 31 октября и подготовить их к зимовке.

Кроме того, запланирована выкорчевка 24 пней на проспекте Победы, 10 пней и 12 деревьев (спил + выкорчевка) - на улице Рахманинова, 5 - на Ладожской, 17 - на Карпинского, 13 - на Ленинградской, там же спилят 4 дерева.

Ранее сообщалось, что в 2023 году для управления ЖКХ из бюджета выделили 36 944 900 рублей на озеленение территории города, в 2024-м - 44 521 500 рублей. Специалисты контрольно-счетной палаты (КСП) при проверках недосчитались деревьев и кустарников.

«В августе 2024 года установлено: отсутствовали 453 штуки кустарников и 30 штук деревьев, что составляет 18,5% и 4,4% соответственно от посаженных. Установить причины недостачи не представилось возможным», - сообщили в КСП. 23 кустарника (0,9%) и около 315 деревьев (46,3%) были без листьев либо засохшие.

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