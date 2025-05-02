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Общество

В Пензе у Монумента воинской и трудовой славы высадили цветы

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В МБУ «Пензавтодор» рассказали, как идет высадка цветов в городе. Работники украшают ими скверы и парки, территории у памятников и транспортных развязок.

В Пензе у Монумента воинской и трудовой славы высадили цветы

В Пензе у Монумента воинской и трудовой славы высадили цветы

«На сегодняшний день красивые петунии, бархатцы, бегонии, цинерарии, агератумы, колеусы украсили цветники у Монумента воинской и трудовой Славы, сквера «Проводы», - отметили специалисты.

В Пензе у Монумента воинской и трудовой славы высадили цветы

В Пензе у Монумента воинской и трудовой славы высадили цветы

Ранее сообщалось, что на озеленение областного центра в 2025 году выделили более 30 млн рублей. Предполагается до 1 июня высадить свыше 20 000 различных растений.

В Пензе у Монумента воинской и трудовой славы высадили цветы

В Пензе у Монумента воинской и трудовой славы высадили цветы

В списке - колючие ели, низкорослые рябины, каштаны, можжевельник, чубушник, спирея Фробели, ирисы, флоксы Марджори, кизильник блестящий, барбарис Тунберга, дерен пестролистный, спирея японская, шиповник морщинистый, низкорослые метельчатые флоксы, саженцы астильбы и пр.

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Источник — фото МБУ «Пензавтодор»
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