В Пензе у Монумента воинской и трудовой славы высадили цветы

02.05.2025 | 15:44

В МБУ «Пензавтодор» рассказали, как идет высадка цветов в городе. Работники украшают ими скверы и парки, территории у памятников и транспортных развязок.

«На сегодняшний день красивые петунии, бархатцы, бегонии, цинерарии, агератумы, колеусы украсили цветники у Монумента воинской и трудовой Славы, сквера «Проводы», - отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что на озеленение областного центра в 2025 году выделили более 30 млн рублей. Предполагается до 1 июня высадить свыше 20 000 различных растений.

В списке - колючие ели, низкорослые рябины, каштаны, можжевельник, чубушник, спирея Фробели, ирисы, флоксы Марджори, кизильник блестящий, барбарис Тунберга, дерен пестролистный, спирея японская, шиповник морщинистый, низкорослые метельчатые флоксы, саженцы астильбы и пр.