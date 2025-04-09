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Общество

В Пензе готовятся к высадке цветов в городские клумбы

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В Пензе в ближайшее время, как только установятся благоприятные погодные условия, приступят к оформлению городских клумб.

В Пензе готовятся к высадке цветов в городские клумбы

Сотрудники МБУ «Пензавтодор» вскопают землю и высадят цветы: петунии всех сортов, кохии, сальвии, цинерарии, агератум, тагетес и др.

Общая площадь, которую займут растения, составит 5 936 квадратных метров, уточнили в муниципальном учреждении.

В Пензе готовятся к высадке цветов в городские клумбы

Ранее сообщалось, что на озеленение областного центра в 2025 году выделили более 30 млн рублей. Предполагается до 1 июня высадить 21 095 различных растений.

В Пензе готовятся к высадке цветов в городские клумбы

В списке - 20 колючих елей, 64 низкорослые рябины, 7 каштанов, 29 кустов можжевельника, 20 кустов чубушника, 1 490 кустов спиреи Фробели, 400 ирисов, 1 445 флоксов Марджори, 2 250 кустов кизильника блестящего, 275 кустов барбариса Тунберга, 155 - дерена пестролистного, 132 - спиреи японской, 84 - шиповника морщинистого, 2 790 низкорослых метельчатых флоксов и столько же саженцев астильбы, 1 145 единиц очитка гибридного, 9 200 пиретрумов, 2 700 махровых астр, 500 пионов и 125 единиц седума видного.

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Источник — фото МБУ «Пензавтодор»
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