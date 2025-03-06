В Пензе перед 8 Марта начали незаконно продавать цветы

На улице Антонова в Пензе незаконно продавали живые цветы. Это выяснилось во время рейда, который проводили сотрудники полиции и администрации Железнодорожного района.
Они составили 4 административных протокола на нарушителей, торговавших тюльпанами и мимозой.
«Гражданам рекомендовали переместить точки продажи на организованные для этих целей площадки», - пояснили в пресс-службе администрации Пензы.
Ранее сообщалось, что с 5 по 9 марта в областном центре будут работать 12 цветочных ярмарок по адресам:
- ул. Чехова (между перекрестками с улицами Суворова и Бакунина, в районе остановки «Центральный рынок»);
- проспект Победы, 24;
- ул. Карпинского, 39;
- ул. Коммунистическая, 35;
- ул. 8 Марта, 7Б;
- проспект Строителей, 38-40;
- ул. Терновского, 207 и 170 (в районе остановки «ТЦ «Куб» по обеим сторонам дороги);
- ул. Экспериментальная, 8;
- ул. Калинина, 93;
- ул. Луначарского, 11;
- ул. Мира, 27.
Базары по продаже живых цветов будут открыты с 9:00 до 19:00.
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