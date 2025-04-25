В Пензе УЖКХ упрекнули в отсутствии контроля за высаженными растениями

25.04.2025 | 11:02

Полив высаженных растений в Пензе не контролируется должным образом, заявил председатель гордумы Денис Соболев на сессии в пятницу, 25 апреля.

Начальник УЖКХ Владимир Сорокопудов сообщил, что за работой подрядчика в его ведомстве следят 4 человека.

По мнению Дениса Соболева, это означает, что контроля нет.

Опираясь на отчет управления ЖКХ, он уточнил, что за прошлый год в Пензе высадили 8,5 тысячи растений. Их полив якобы осуществляется не реже 8 раз в месяц и контролируется с помощью фото- и видеофиксации. Получается, что каждую неделю в управление ЖКХ поступает 17 тысяч изображений или записей.

«Как вы можете осуществить контроль? Если человек будет сидеть с утра до вечера, он максимум 7 тысяч фотографий сможет отсмотреть. Понятно же, что в таком формате вы ничего не контролируете. И тем более невозможно 8,5 тысячи саженцев объехать», - отметил Денис Соболев.

Он уточнил у Сорокопудова, как поливают растения. Выяснилось, что это делают водовозки объемом 8 кубов.

«20 литров на 1 растение, 170 тысяч литров воды - это сколько должно быть водовозок? Вы уверены, что они поливают их? Водовозки должны ездить день и ночь по городу, но их почему-то никто не видит. Я не видел», - заявил Денис Соболев.

Он потребовал наладить контроль за этой работой, потому что сейчас его нет ни за подрядчиками, ни за высаженными кустарниками. В результате растения погибают, а деньги расходуются впустую.