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Общество

В Пензе стартовал месячник по благоустройству

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С понедельника, 10 марта, в Пензе начался месячник по благоустройству. По традиции в уборке города после зимы примут участие все муниципальные учреждения.

К работам также присоединятся сотрудники промышленных предприятий, торговых точек, организаций различных форм собственности, перечислил глава областного центра Олег Денисов.

Он напомнил, что общегородской субботник запланирован на 12 апреля. В этот день каждый сможет внести свой вклад в благоустройство Пензы.

Денисов поручил главам районных администраций ежедневно проводить рейды совместно с представителями управления ЖКХ и МБУ «Пензавтодор», чтобы следить за тем, насколько качественно убираются дворы, контейнерные площадки, территории, прилегающие к объектам бизнеса.

«Есть ответственные управляющие компании, которые поддерживали чистоту и в праздничные дни. Но в целом ситуацию надо исправлять, наводить порядок после зимы», - написал он в своем телеграм-канале.

В заключение Олег Денисов призвал пензенцев, желающих видеть город ухоженным и уютным, как минимум не мусорить.

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Источник — фото из TG-канала Олега Денисова
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