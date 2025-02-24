В больнице имени Н. Н. Бурденко заработал новый рентген-аппарат

24.02.2025 | 12:07

В Пензенской областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко заработал новый рентгеновский комплекс. С ним пациентов смогут обследовать более качественно.

Стоимость современного оборудования - 24 млн рублей. Оно рассчитано на три рабочих места и подходит для всех видов исследований, в том числе рентгеноскопии.

Во время процедуры пациент может находиться в любом положении, а изображение брюшной полости и органов мочевыделительной системы получается высококачественным при небольшой лучевой нагрузке.

«Все снимки хранятся в цифровом виде и анализируются врачом-рентгенологом в специально разработанных программах, которые также были приобретены вместе с аппаратом», - отметили в региональном минздраве.

Оборудование позволяет врачам быстро поставить диагноз, а также заметить даже неочевидные на первый взгляд патологические изменения, чтобы назначить дополнительные обследования.