5 апреля в Пензенской области будет облачно и тепло

04.04.2025 | 22:00

В субботу, 5 апреля, жителей Пензенской области ждет теплый, но пасмурный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров задержатся в пределах +3...+8 градусов, днем они покажут +11...+16.

Ветер подует с юго-запада со скоростью до 13 метров в секунду. Ожидается небольшой дождь.

Ранее стало известно, что в предстоящие выходные в Пензенскую область придут циклонические вихри.

«Прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться дождями различной интенсивности, в отдельные дни - грозами и порывистым ветром», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

5 апреля в народном календаре Никонов день. В старину верили, что гроза на Никона предвещает холодное лето, а южный ветер - теплое, но дождливое.