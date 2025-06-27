28 июня в Пензенской области будет нежарко

27.06.2025 | 20:30

В субботу, 28 июня, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на субботу термометры покажут +7...+12 градусов, местами пройдет небольшой дождь.

Днем воздух прогреется до +16...+21. В ночь на воскресенье в прогнозе +6...+11 градусов, по-прежнему без осадков.

В народном календаре 28 июня - День Фита. В народе подмечали: если на западе появились перистые облака, вскоре начнутся затяжные дожди.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области июль, по предварительным прогнозам, выдастся дождливым. В первых числах дневные температуры составят +17…+23 градуса, ожидаются грозы. Сухая погода прогнозируется в конце месяца. Днем термометры будут показывать около +25.