Погода в Пензе 27 июня: объявлено штормовое предупреждение

26.06.2025 | 21:15

В пятницу, 27 июня, жителей Пензенской области ждет испытание погодой. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров задержатся в пределах +9...+14 градусов, днем поднимутся к +14...+19.

Объявлено штормовое предупреждение, ожидаются очень сильный дождь, град и шквалистый ветер с порывами до 21 метра в секунду. Жителям стоит быть осторожнее.

Аномально прохладная погода установилась в Пензенской области из-за арктических масс воздуха, накрывших европейскую часть страны. Температура оказалась ниже климатической нормы на несколько градусов.

27 июня - Елисей Гречкосей в народном календаре. Дождь в этот день предвещает еще 7 недель сырой погоды.