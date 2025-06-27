Жителей Пензенской области ждут выходные без осадков

27.06.2025 | 14:32

Последние дни июня в Пензенской области окажутся неспокойными, сообщили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В выходные ожидается передышка в дождливом ненастье. Повышенный фон атмосферного давления обеспечит солнечную и сухую погоду», - проинформировала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В дневные часы воздух станет прогреваться до +20 градусов. Скорость ветра не превысит 13 м/c.

По ночам термометры будут показывать от +7 до +12.

В понедельник, 30 июня, регион снова окажется во власти циклонического вихря. Пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области июль, по предварительным прогнозам, выдастся дождливым. В первых числах дневные температуры составят +17…+23 градуса, ожидаются грозы. Сухая погода прогнозируется в конце месяца. Днем термометры будут показывать около +25.