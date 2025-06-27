Сетевое издание|18+|Пятница|27 июн 2025|16:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |

Общество

Жителей Пензенской области ждут выходные без осадков

Печать
Telegram

Последние дни июня в Пензенской области окажутся неспокойными, сообщили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В выходные ожидается передышка в дождливом ненастье. Повышенный фон атмосферного давления обеспечит солнечную и сухую погоду», - проинформировала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В дневные часы воздух станет прогреваться до +20 градусов. Скорость ветра не превысит 13 м/c.

По ночам термометры будут показывать от +7 до +12.

В понедельник, 30 июня, регион снова окажется во власти циклонического вихря. Пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области июль, по предварительным прогнозам, выдастся дождливым. В первых числах дневные температуры составят +17…+23 градуса, ожидаются грозы. Сухая погода прогнозируется в конце месяца. Днем термометры будут показывать около +25.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте