30 июня в Пензенской области будет ветрено

29.06.2025 | 15:47

В понедельник, 30 июня, пензенцев ждет пасмурный день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +10...+15 градусов, днем воздух разогреется до +16...+21. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 18 метров в секунду. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу.

Ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

Ранее начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова сообщила, что в начале недели регион окажется во власти циклонического вихря.

30 июня в народном календаре Мануйло и Савелий. Предки верили, что солнечное утро предвещает скорое похолодание, а гром - наоборот, потепление.