Пензенская область останется во власти атмосферных фронтов

30.06.2025 | 11:13

На первой рабочей неделе июля территория Пензенской области останется во власти атмосферных фронтов, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Периодически будут идти дожди различной интенсивности, в отдельные дни с грозой и порывистым ветром. При этом сохранится пониженный температурный режим», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В будни жителям региона днем не стоит ждать более +20...+23 градусов, местами может оказаться всего +14. По ночам будет в основном +8...+13 градусов.

В выходные в регионе наблюдалась передышка в дождливом ненастье. Повышенный фон атмосферного давления обеспечил солнечную и сухую погоду.

Однако было ветрено. К тому же воздух не прогревался более чем до +20 градусов.