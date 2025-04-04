В выходные в Пензенской области изменится погода

04.04.2025 | 12:08

В предстоящие выходные погода в Пензенской области изменится, в регион придут циклонические вихри, предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться дождями различной интенсивности, в отдельные дни - грозами и порывистым ветром», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, температурный режим из-за более плотной облачности понизится, но останется на 4-6 градусов выше климатической нормы.

По ночам уличные термометры будут показывать +3...+8 градусов, днем - от +11 до +17.

На рабочей неделе Пензенская область находилась во власти атмосферных фронтов южного циклона. Временами шли дожди, во время которых усиливались порывы ветра.