29 июня в Пензенской области осадков не ожидается

28.06.2025 | 16:02

В Пензенской области в ночь на воскресенье, 29 июня, столбики термометров опустятся до +4...+9 градусов. Осадков не ожидается, сообщили в Приволжском УГМС.

Утро выдастся пасмурным, термометр покажет около +15 градусов. Днем прогнозируется переменная облачность, ветер подует с северо-запада с порывами 6-11 м/с.

В регионе будет преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +18...+23 градусов.

Ранее жителям области пообещали солнечную и сухую погоду в выходные. Ее обеспечит повышенный фон атмосферного давления.

Однако уже в понедельник все изменится: придет очередной циклон и принесет дожди.