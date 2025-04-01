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Общество

В Пензе на ремонт асфальта во дворах выделили почти 75 млн: адреса

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В Пензе планируют потратить 74 млн 917 тысяч 609 рублей на ремонт асфальта во дворах многоквартирных домов. Поиск подрядчика стартовал на портале госзакупок во вторник, 1 апреля.

Городское управление ЖКХ планирует привести в порядок проезжую часть по адресам:

- ул. Суворова, 160;

- ул. Гоголя, 41, 43;

- проспект Победы, 5, 6, 7, 12а, 16, 17;

- ул. Карпинского, 8, 30а, 41;

- ул. Кулакова, 2;

- ул. Суворова, 133, 139, 148, 182;

- ул. Космодемьянской, 1;

- ул. Захарова, 1;

- ул. Славы, 3, 5, 7;

- ул. Урицкого, 74;

- ул. Островского, 1, 3, 18;

- ул. Ворошилова, 28, 30;

- ул. Вяземского, 45.

Не только проезжую часть, но и тротуар отремонтируют по адресам:

- ул. Гоголя, 85;

- ул. Бакунина, 137;

- ул. Карпинского, 22, 26, 28, 30;

- ул. Пушкина, 43;

- ул. Ставского, 6;

- ул. Фурманова, 15;

- ул. Островского, 15, 17;

- ул. Ворошилова, 2.

Согласно проекту контракта, размещенному на портале госзакупок, все работы необходимо выполнить до 1 июля.

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