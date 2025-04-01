Санавиация за день доставила в Пензу 3 пациентов районных больниц

01.04.2025 | 21:31

Во вторник, 1 апреля, бригада санитарной авиации областной станции скорой медицинской помощи эвакуировала сразу трех пациентов.

Утром медики транспортировали человека с острой сердечной патологией из Каменской ЦРБ имени Г. М. Савельевой в клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина.

Вторым рейсом бригада врачей доставила пациента с плевропульмональной патологией из Сердобской ЦРБ имени А. И. Настина в областную больницу имени Н. Н. Бурденко - в отделение торакальной хирургии. Туда же затем эвакуировали жителя региона с патологией гепатобилиарной системы из Каменской ЦРБ.

Все перелеты осуществлялись под наблюдением анестезиолога-реаниматолога, подчеркнули в пресс-службе регионального минздрава.

Первый в 2025 году рейс санавиации состоялся 21 марта. Тогда экстренная эвакуация в Пензу потребовалась пациентке Кузнецкой центральной районной больницы.

Ранее сообщалось, что на работу санитарной авиации в первом полугодии 2025-го выделили 27 000 978 рублей. Контрактом предусмотрено 107 часов 37 минут летного времени. Общая сумма рассчитана исходя из того, что 1 час стоит 251 476 рублей.