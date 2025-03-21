Кузнечанку экстренно доставили в Пензу на вертолете санавиации

21.03.2025 | 18:49

В пятницу, 21 марта, состоялся первый в 2025 году вылет команды санитарной авиации областной станции скорой помощи. Экстренная эвакуация в Пензу потребовалась пациентке Кузнецкой центральной районной больницы.

Женщину с патологией головного мозга в состоянии средней тяжести доставили в региональный сосудистый центр. Полет прошел успешно.

«На борту вертолета санавиации у нас есть все необходимое оборудование для проведения медицинских манипуляций. В случае необходимости мы всегда готовы оказать медицинскую помощь», - процитировала анестезиолога-реаниматолога областной станции скорой помощи Евгения Архангородского пресс-служба минздрава.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области на работу санитарной авиации в первом полугодии 2025-го выделили 27 000 978 рублей.

Контрактом предусмотрено 107 часов 37 минут летного времени. Общая сумма рассчитана исходя из того, что 1 час стоит 251 476 рублей.