Опубликован график приема бойцов СВО и их семей в мэрии Пензы

31.03.2025 | 19:39

Администрация Пензы опубликовала апрельский график приема участников специальной военной операции и членов их семей в центре помощи по вопросам СВО.

Встречи будут проходить в здании мэрии (площадь Маршала Жукова, 4, каб. 129) по понедельникам: 3, 10, 17 и 22 апреля. Начало в 15:00.

Чтобы попасть на прием, нужно записаться заранее по номеру 46-08-40.

Проект «Центр помощи по вопросам СВО» запустили в сентябре 2023 года. Он предусматривает проведение личного приема для бойцов СВО и членов их семей.

С участниками спецоперации и членами их семей общаются заместитель главы администрации города, представители военных комиссариатов, управления образования, социального управления, центра занятости населения и учреждений здравоохранения, перечислили в мэрии.