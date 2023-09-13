В Пензе для участников СВО и их семей организуют личный прием

13.09.2023 | 17:42

В Пензе запустили проект «Центр помощи по вопросам СВО». Он предполагает организацию личного приема для членов семей участников спецоперации и самих бойцов.

Граждане смогут встречаться и решать вопросы с заместителем главы администрации Пензы, представителями военкоматов, руководителями управления образования города, сотрудниками социального управления, центра занятости населения, учреждений здравоохранения.

Личный прием планируют проводить в еженедельном формате.

Пресс-служба администрации Пензы опубликовала график встреч на сентябрь. Они состоятся 14, 21 и 28 сентября в 15:00 в мэрии (площадь Маршала Жукова, 4, кабинет 212).

Также участников СВО и членов их семей готовы принять пензенские психологи. Один из кабинетов функционирует на базе областной психиатрической больницы на улице Лермонтова, 28. Другой - в госфонде поддержки участников СВО «Защитники Отечества» на улице Попова, 36.