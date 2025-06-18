Зачем посыпают песком вишневые деревья?

Вопрос от интернет-пользователя
Сосед посыпает свою вишню песком и у него всегда много ягод. Как это работает?
Ответ специалиста
Деревья вишни действительно посыпают песком для повышения урожая. Делать это нужно во время цветения.
Распространенная причина отсутствия ягод в том, что рядом с деревом нет другого, с которым оно могло бы перекрестно опылиться.
Однако садоводы придумали решение проблемы - для этого они посыпают крону песком. Достаточно нескольких горстей.
Песчинки способны выбить пыльцу из цветков, чтобы она попала на соседние, а еще захватить ее при прикосновении и вместе с ней осыпаться на нижние ветки.
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