Зачем посыпают песком вишневые деревья?

18.06.2025 | 15:20

Вопрос от интернет-пользователя

Сосед посыпает свою вишню песком и у него всегда много ягод. Как это работает?

Ответ специалиста

Деревья вишни действительно посыпают песком для повышения урожая. Делать это нужно во время цветения.

Распространенная причина отсутствия ягод в том, что рядом с деревом нет другого, с которым оно могло бы перекрестно опылиться.

Однако садоводы придумали решение проблемы - для этого они посыпают крону песком. Достаточно нескольких горстей.

Песчинки способны выбить пыльцу из цветков, чтобы она попала на соседние, а еще захватить ее при прикосновении и вместе с ней осыпаться на нижние ветки.