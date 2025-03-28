Губернатор объявил о ремонте дороги на проспекте Победы

28.03.2025 | 17:47

В Пензе собираются отремонтировать дорогу на проспекте Победы от памятника Победы до ЦНТИ. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на своих страницах в соцсетях в пятницу, 28 марта.

Отрезок от Монумента воинской и трудовой славы до магазина «Буратино» и прилегающие улицы приведут в порядок до 9 мая.

«После праздника продолжим работы на участке от магазина «Василек» до ЦНТИ», - отметил Олег Мельниченко.

Ранее в Пензе был запущен асфальтобетонный завод. В марте с использованием его продукции отремонтировали более 1 500 кв. м дорог, сообщили в мэрии.

В планах - в 2025 году восстановить 250 000 кв. м покрытия, привести в порядок 37 участков проезжих частей.