Дорогу у Монумента воинской и трудовой славы отремонтируют к 9 мая

26.03.2025 | 19:27

В Пензе перед 9 Мая обновят отрезок проспекта Победы от Монумента воинской и трудовой славы до магазина «Буратино».

Чтобы ремонт проезжей части не спровоцировал пробки, его намерены делать ночью, сообщил на своих страницах в соцсетях глава города Олег Денисов.

В областном центре часть дорог уже отремонтировали. Так, работы завершены на участках проспекта Строителей от ТЦ «Берлин» до улицы Собинова, а также от ТЦ «Олимп» до улицы 8 Марта.

Отремонтирован отрезок проспекта Победы - от ТЦ «Универсам № 173» до моста перед ЦНТИ. Дорожники поработали на улицах Минской, Суворова, Одесской, Ульяновской, Пролетарской, Каракозова, Саранской, Литвинова Поляна, Железнодорожной, Ставского, Тепличной, Львовской, Мереняшева и Зеленодольской.

До 30 марта планируется закончить ремонт на улицах Злобина, Тухачевского, Павлушкина, Подлесной.

«Особое внимание уделяем дорогам с интенсивным движением и местам, где расположены социально значимые объекты», - отметил Денисов.