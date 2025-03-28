29 марта в Пензенской области будет пасмурно и тепло

28.03.2025 | 22:00

В субботу, 29 марта, жителей Пензенской области ждет теплый, но дождливый день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью и днем столбики термометров дойдут до -1...+4 градусов, а днем поднимутся до +14. Ветер подует с востока со скоростью до 11 метров в секунду.

Погода будет облачной с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь.

Ранее синоптики сообщили, что с воскресенья в регионе начнет теплеть. Осадков не предвидится, воздух прогреется до +16 градусов.

29 марта в народном календаре - Саввин (он же Тележный) день. По погоде в этот день судили о лете: если стоял туман, ждали дождей, а снегопад предвещал плохой урожай.