В Терновке ресурсники слили воду из системы на детскую площадку

В пятницу, 31 октября, на сессии Пензенской гордумы обсудили ситуацию со сливом воды на детскую площадку во дворе дома на Терновского, 174.
Местные жители сообщили об этом в Сети накануне утром, заявив, что «в одном месте уже земля провалилась».
«Наша ресурсоснабжающая организация «Теплоснабжение» проводила аварийные работы, сливая воду из системы прямо на детскую площадку. Когда выехал на место, пообщался с представителями организации, они мотивировали это тем, что ливневка, находящаяся во дворе и обслуживаемая «Пензавтодором», забита», - рассказал депутат Алексей Иванов.
Его удивило, что коммунальщики не смогли проявить инициативу - удлинить рукав, довести его до действующей ливневки и слить воду из системы туда.
Председатель гордумы Денис Соболев, комментируя ситуацию, заявил: такое недопустимо, в крайнем случае работники должны были заказать водовозку.
Замглавы администрации по городскому хозяйству Ильдар Усманов пояснил, что при нанесении ущерба муниципальной территории нарушителей могут оштрафовать. Таким образом и планируют поступать впредь в аналогичной ситуации.
