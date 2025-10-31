В Пензе министр назвал неочевидный плюс ограничений интернета

31.10.2025 | 12:15

Из-за ограничений интернета происходит меньше киберпреступлений - такое предположение в пятницу, 31 октября, сделал министр региональной безопасности Василий Ложкин во время прямого эфира во «ВКонтакте».

«То ли лучше стали работать наши сотрудники силовых структур, а может быть, [влияет] как раз то, что у нас отключают связь», - подчеркнул он.

Когда нет интернета, на человека не могут воздействовать через видеозвонок, у аферистов пропадает преимущество.

Однако важно и самим думать о своей безопасности. К примеру, если подозрительный вызов уже принят, поддаваться эмоциям нельзя.

«Просто отключите телефон, 5 минут посидите спокойно и подумайте, что вы такого совершили, что ваши кровные деньги нужно перевести на безопасный счет. Вы сами наберите банк и у них спросите. Вы знаете, кому вы звоните и кто вам ответит», - отметил Василий Ложкин.