Прокурор Пензенской области выслушает жителей Вадинского района

31.10.2025 | 13:30

В четверг, 6 ноября, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет личный прием в Вадинском районе.

Он пройдет с 11:30 до 12:30 в здании прокуратуры по адресу: с. Вадинск, улица Школьная, 36/1.

Тем, кто желает прийти на встречу, необходимо предварительно записаться по телефонам: 8 (8412) 36-80-00, 8 (841-42) 2-15-99, 8 (841-42) 2-19-20.

Звонки принимаются с 31 октября по 4 ноября с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45), а также 5-го числа с 9:00 до 12:00.

При посещении надзорного органа потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.

«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - пояснили в областной прокуратуре.