Прокурор Пензенской области выслушает жителей Вадинского района

В четверг, 6 ноября, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет личный прием в Вадинском районе.
Он пройдет с 11:30 до 12:30 в здании прокуратуры по адресу: с. Вадинск, улица Школьная, 36/1.
Тем, кто желает прийти на встречу, необходимо предварительно записаться по телефонам: 8 (8412) 36-80-00, 8 (841-42) 2-15-99, 8 (841-42) 2-19-20.
Звонки принимаются с 31 октября по 4 ноября с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45), а также 5-го числа с 9:00 до 12:00.
При посещении надзорного органа потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность.
«Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с действующим законодательством, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - пояснили в областной прокуратуре.
Новости по теме
- Пешеходный переход на улице Попова не стал безопаснее
- Опубликован график приема участников СВО и их семей в ноябре
- Пензенцы могут пожаловаться министру на проблемы с интернетом
- После работ на пересечении Свердлова и Богданова не восстановили асфальт
- Специалисты занялись мостом с неровностями на М-5
- Жалобы пензячек, которых склоняют к аборту, примет специальный чат-бот
- Председатель СКР заинтересовался проблемой жителей Средней Елюзани
- В лесу рядом с дублером Окружной выросла свалка
- Прокурором Камешкирского района стала Жанна Тюнина
- В Малосердобинский район назначили нового прокурора
Последние новости
- В Пензенской области в первый день ноября ожидается ненастная погода
- В Пензенской области нашли 7 поддельных банкнот
- В сквере Дружбы на Шуисте высадили новые деревья
- «Термодом» показал уникальные квартиры «Созвездия»
- Олег Мельниченко поручил усилить защиту критически важных объектов
- У россиян стали популярны смартфоны цвета тыквы
- В выходные жителей Пензенской области ждет похолодание
- В 2026 году тариф на ХВС в Пензе планируют поэтапно повысить на 16,5%
- Билайн запустил акцию «3 в 1» на смартфоны
- В Терновке ресурсники слили воду из системы на детскую площадку
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!