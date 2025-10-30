31 октября на Пензенскую область прольются дожди

30.10.2025 | 22:00

В пятницу, 31 октября, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода, прогнозируются осадки. Подробности сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на пятницу температура не поднимется выше -1...+4 градусов, в светлое время суток воздух разогреется до +5...+10. С вечера снова станет холодать, пока термометры не покажут +2...+7.

Облачность с прояснениями и без осадков в течение дня сменится небольшим, местами умеренным дождем в большинстве районов. На исходе суток он усилится.

Юго-западный ветер сменит направление на юго-восточное, он будет дуть со скоростью 8-13 м/с. На отдельных территориях вероятны туманы.

В народном календаре 31 октября значится как Луков день. В старину было принято смотреть на Луну: если она блестела как серебро, ожидали теплой и ясной погоды.