31 октября на Пензенскую область прольются дожди

В пятницу, 31 октября, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода, прогнозируются осадки. Подробности сообщили в Приволжском УГМС.
В ночь на пятницу температура не поднимется выше -1...+4 градусов, в светлое время суток воздух разогреется до +5...+10. С вечера снова станет холодать, пока термометры не покажут +2...+7.
Облачность с прояснениями и без осадков в течение дня сменится небольшим, местами умеренным дождем в большинстве районов. На исходе суток он усилится.
Юго-западный ветер сменит направление на юго-восточное, он будет дуть со скоростью 8-13 м/с. На отдельных территориях вероятны туманы.
В народном календаре 31 октября значится как Луков день. В старину было принято смотреть на Луну: если она блестела как серебро, ожидали теплой и ясной погоды.
Новости по теме
- В Пензенской области в первый день ноября ожидается ненастная погода
- В выходные жителей Пензенской области ждет похолодание
- Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 30 октября
- 29 октября жителей Пензенской области ждет небольшой дождь
- 28 октября в Пензенской области будет дождливым
- Стало известно, какой будет погода в последние дни октября
- 27 октября синоптики обещают день без осадков
- Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 26 октября
- 25 октября жителей Пензенской области ждет день без осадков
- Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в выходные
Последние новости
- В Пензенской области в первый день ноября ожидается ненастная погода
- В Пензенской области нашли 7 поддельных банкнот
- В сквере Дружбы на Шуисте высадили новые деревья
- «Термодом» показал уникальные квартиры «Созвездия»
- Олег Мельниченко поручил усилить защиту критически важных объектов
- У россиян стали популярны смартфоны цвета тыквы
- В выходные жителей Пензенской области ждет похолодание
- В 2026 году тариф на ХВС в Пензе планируют поэтапно повысить на 16,5%
- Билайн запустил акцию «3 в 1» на смартфоны
- Прокурор Пензенской области выслушает жителей Вадинского района
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!