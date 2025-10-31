Пензенский министр объяснил смысл запрета на съемку БПЛА

31.10.2025 | 12:30

Пензенцы, которые выкладывают в Сеть фотографии и видеозаписи с беспилотниками над территорией региона, помогают противнику в деятельности, направленной против населения Российской Федерации, предупредил министр региональной безопасности Василий Ложкин во время прямого эфира во «ВКонтакте» в пятницу, 31 октября.

«Запрет на съемку БПЛА и прочее необходим, именно чтобы потом эти картинки, ролики не передавались через соцсети.

Если вы сняли полет БПЛА, сфотографировали его, вы можете, взяв свой телефон, прийти в дежурную часть МВД и показать. Здесь вы принесете больше пользы - этот снимок будет использован для изучения ситуации.

А если вы выложили ролик в соцсети, то, как бы вы ни выключали GPS-навигацию, что бы ни делали, службы противника, изучая ролик, увидят, где и когда это снято. Вы помогаете им увидеть эффект, который БПЛА производит, или как он выполняет режим навигации, правильно ли летит, в ту ли сторону... Вы помогаете противнику в деятельности, направленной против населения РФ», - заявил Ложкин.

Он подчеркнул: тот, кто снял беспилотник и переслал кому-то фото/видео или выложил в соцсети, становится пособником. «Нужно видеть эту грань», - предупредил министр.

По словам Василия Ложкина, наказание за нарушение запрета на съемку БПЛА зависит от того, какими окажутся последствия публикации фотографии или записи. Оно может быть как административным, так и уголовным.