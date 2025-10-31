Общество

Пензенский министр объяснил смысл запрета на съемку БПЛА

Печать
Telegram

Пензенцы, которые выкладывают в Сеть фотографии и видеозаписи с беспилотниками над территорией региона, помогают противнику в деятельности, направленной против населения Российской Федерации, предупредил министр региональной безопасности Василий Ложкин во время прямого эфира во «ВКонтакте» в пятницу, 31 октября.

«Запрет на съемку БПЛА и прочее необходим, именно чтобы потом эти картинки, ролики не передавались через соцсети.

Если вы сняли полет БПЛА, сфотографировали его, вы можете, взяв свой телефон, прийти в дежурную часть МВД и показать. Здесь вы принесете больше пользы - этот снимок будет использован для изучения ситуации.

А если вы выложили ролик в соцсети, то, как бы вы ни выключали GPS-навигацию, что бы ни делали, службы противника, изучая ролик, увидят, где и когда это снято. Вы помогаете им увидеть эффект, который БПЛА производит, или как он выполняет режим навигации, правильно ли летит, в ту ли сторону... Вы помогаете противнику в деятельности, направленной против населения РФ», - заявил Ложкин.

Он подчеркнул: тот, кто снял беспилотник и переслал кому-то фото/видео или выложил в соцсети, становится пособником. «Нужно видеть эту грань», - предупредил министр.

По словам Василия Ложкина, наказание за нарушение запрета на съемку БПЛА зависит от того, какими окажутся последствия публикации фотографии или записи. Оно может быть как административным, так и уголовным.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети