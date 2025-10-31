Билайн запустил акцию «3 в 1» на смартфоны

31.10.2025 | 14:15

Билайн объявил старт новой акции «3 в 1», в рамках которой клиенты могут приобрести смартфоны с бонусными рублями на связь и дополнительными товарами. Все это - по цене одного устройства.

Акция распространяется на смартфоны популярных брендов Realme, Honor, Tecno, Samsung, Xiaomi и Huawei. Она заинтересует тех, кто хочет выгодно обновить технику этой осенью или подобрать современный девайс в подарок.

Одно из самых привлекательных предложений - Realme 15T 256 ГБ. При покупке смартфона в составе выгодного комплекта в интернет-магазине Билайна клиент получает 6 000 бонусных рублей на связь и фирменные наушники realme.

Общая выгода при приобретении Realme 15T 256 ГБ в рамках акции - 8 000 рублей. А при покупке в офисах обслуживания Билайна вместо наушников можно выбрать другие товары: умные часы или колонки, подписки на Книги Билайн и Облако Билайн, настройки, услуги и другое.

Смартофон Realme 15T 5G - это легкий девайс с мощной батареей 7 000 мАч и тонким корпусом. Это единственный в сегменте телефон с основной и фронтальной камерой с разрешением 50 Мп. Как и старшие модели, Realme 15T поддерживается алгоритмами AI Party Mode, позволяющими сохранить естественный цвет кожи даже в сложных условиях освещения. А с помощью голосового AI-редактора можно добавить какие-либо элементы на фото или изменить их при помощи голоса.

За производительность у Realme 15T отвечает процессор MediaTek D6400 Max. Благодаря новой увеличенной испарительной камере устройство работает быстро, не перегревается во время выполнения тяжелых задач и легко переключается между приложениями без подвисаний.

Акция доступна в интернет-магазине и офисах обслуживания Билайна. Предложение действует до 30 ноября 2025 года. Максимальная выгода - 13 000 рублей. Полный перечень условий и список товаров-участников опубликованы на сайте beeline.ru.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. ОГРН 1027700166636.