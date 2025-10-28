29 октября жителей Пензенской области ждет небольшой дождь

29 октября в Пензенской области будет облачно, ожидается небольшой дождь, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночь на среду уличные термометры покажут +1...+6 градусов, днем воздух прогреется до +5...+10. К следующей ночи температура опустится до 0...+5.
На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер, его порывы могут достигать 7-12 метров в секунду.
Ранее метеорологи предупредили, что в последние дни октября Пензенская область окажется во власти северо-западных вихрей.
«При прохождении атмосферных фронтов ожидаются дожди различной интенсивности, в отдельные дни - с порывистым ветром», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.
Новости по теме
- 2 ноября в Пензенской области похолодает
- В Пензенской области в первый день ноября ожидается ненастная погода
- В выходные жителей Пензенской области ждет похолодание
- 31 октября на Пензенскую область прольются дожди
- Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 30 октября
- 28 октября в Пензенской области будет дождливым
- Стало известно, какой будет погода в последние дни октября
- 27 октября синоптики обещают день без осадков
- Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 26 октября
- 25 октября жителей Пензенской области ждет день без осадков
Последние новости
- 2 ноября в Пензенской области похолодает
- В Пензенской области выявили новый очаг бешенства
- В Пензе больше 60% взрослых поликлиник требуют капремонта
- В Пензенской области будут бороться со сбоями при записи на прием к врачу
- Начала строительства детской поликлиники на ГПЗ ожидают в 2027-м
- 7 ноября перекроют движение на участке улицы Пушкина
- В Пензе отсутствие интернета затрудняет врачам прием пациентов
- В России в гостиницу будут заселять по водительскому удостоверению
- Участок 2-го проезда Свердлова будет перекрыт до 5 ноября
- Для участников СВО предусмотрели новую льготу
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!