29 октября жителей Пензенской области ждет небольшой дождь

29 октября в Пензенской области будет облачно, ожидается небольшой дождь, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +1...+6 градусов, днем воздух прогреется до +5...+10. К следующей ночи температура опустится до 0...+5.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер, его порывы могут достигать 7-12 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что в последние дни октября Пензенская область окажется во власти северо-западных вихрей.

«При прохождении атмосферных фронтов ожидаются дожди различной интенсивности, в отдельные дни - с порывистым ветром», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

