В 2026 году тариф на ХВС в Пензе планируют поэтапно повысить на 16,5%

В пятницу, 31 октября, депутаты гордумы на сессии согласовали проект указа губернатора Пензенской области, которым утверждается предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги в Пензе на уровне, превышающем плановый предельный на тот же год. Речь идет о тарифах на холодное водоснабжение и водоотведение.
Ранее депутаты обратились к главе региона с инициативой об установлении во втором полугодии 2026 года предельного индекса 16%. Специалисты министерства ЖКХ и ГЗН произвели свои расчеты и определили его как 14,57%. Однако позже эта цифра была изменена.
Итог таков: в обновленном проекте указа губернатора с 1 января по 30 сентября 2026 года в Пензе индекс изменения платы за коммунальные услуги устанавливается в размере 1,7% (по отношению к декабрю 2025-го), с 1 октября по 31 декабря 2026 года - 16,5% (по отношению к декабрю 2025-го).
Коррективы в проект были внесены из-за изменения сроков индексации тарифов (в 2026-м по всей стране это произойдет не с 1 июля, как обычно, а с 1 октября) и увеличения с 1 января 2026 года ставки НДС с 20% до 22%.
В прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026-й указана предельно допустимая индексация оплаты гражданами коммунальных услуг в размере 9,9% (+2,1% - для Пензенской области). Однако в Пензе ресурсникам нужны деньги на реконструкцию сетей, и, согласно заключенному концессионному соглашению, рост тарифов на водоснабжение и водоотведение во втором полугодии 2026-го должен быть выше. По закону изменение предельного (максимального) индекса требует утверждения высшим должностным лицом субъекта РФ - губернатором.
