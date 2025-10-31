1 ноября не будет света в 4 микрорайонах Пензы

31.10.2025 | 11:16

В субботу, 1 ноября, дома на нескольких улицах Пензы из-за плановых работ на сетях останутся без электричества. Ресурсники опубликовали список, в который попали адреса в Дегтярном Затоне, Цыганском Поселке, Монтажном и на Шуисте.

С 8:30 до 16:00 света не будет по следующим адресам:

- ул. Баженова, 81-97 (нечетные), 90, 91, 93, 95, 97, 102-120 (четные), 121, 121а, 121Б; ул. Достоевского, 86, 88, 96, 98; Крымская, 99-105 (нечетные), 109-127 (нечетные), 131, 133, 135, 136, 137, 137а, 137Б, 139; 1-й Крымский пр-д, 13, 15, 21; 2-й Литературный пр-д, 3, 9, 11.

С 8:50 до 12:00:

- пр-д Гончарова, 2, 3; ул. Гончарова, 1-26, 28-41, 43-45, 47-54, 56, 58-61, 63, 65, 67, 69; Придорожная, 4-14 (четные), 15, 16, 20, 22, 22а, 23-28, 30-51, 53, 55, 57, 58, 59, 60-90 (четные); 2-й пр-д Придорожный, 3-13, 15; Придорожный пр-д, 4-33, 35, 37, 39; Ряжская, 1, 3-9, 20; пр-д Щербакова, 1, 3, 4, 9, 11, 13-49, 51, 53, 55; ул. Щербакова, 2, 6-41, 41в, 43.

С 9:00 до 12:00:

- пр-д Будищева, 7, 9, 12, 14-21,23, 24, 56; ул. Будищева, 8, 12, 16, 20-28 (четные), 32, 36, 38Б, 42а, 44а, 46, 48, 48а, 80; пр-д Лажечникова, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 17, 19, 23, 27, 29; ул. Лажечникова, 9, 11, 17, 19, 23, 27, 29; ул. Татлина, 1а, 3, 5.

С 13:00 до 15:00:

- 2-й Военный Городок, 5, 7, 8-11, 13-17, 21, 280, 291, 292, 293.