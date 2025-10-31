Водителям могут разрешить выбирать госномера для машин

В России хотят вывести из тени рынок «красивых» номеров автомобилей. В четверг, 30 октября, в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается разрешить владельцам резервировать госзнак. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
«Действующее законодательство не предоставляет автовладельцу возможности выбора конкретного регистрационного знака при регистрации транспортного средства - номер присваивается автоматически (случайным образом). Этот пробел в регулировании породил стабильный теневой рынок особых комбинаций номерных знаков», - говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы предложили дать владельцу транспортного средства право самому выбрать госномер из числа доступных. За это придется заплатить.
Порядок резервирования госномеров, а также размер платы за услугу установит уполномоченный регистрирующий орган.
Если документ примут, он вступит в силу 1 июля 2026 года.
