Водителям могут разрешить выбирать госномера для машин

31.10.2025 | 09:20

В России хотят вывести из тени рынок «красивых» номеров автомобилей. В четверг, 30 октября, в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается разрешить владельцам резервировать госзнак. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«Действующее законодательство не предоставляет автовладельцу возможности выбора конкретного регистрационного знака при регистрации транспортного средства - номер присваивается автоматически (случайным образом). Этот пробел в регулировании породил стабильный теневой рынок особых комбинаций номерных знаков», - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы предложили дать владельцу транспортного средства право самому выбрать госномер из числа доступных. За это придется заплатить.

Порядок резервирования госномеров, а также размер платы за услугу установит уполномоченный регистрирующий орган.

Если документ примут, он вступит в силу 1 июля 2026 года.