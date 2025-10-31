Общество

Водителям могут разрешить выбирать госномера для машин

Печать
Telegram

В России хотят вывести из тени рынок «красивых» номеров автомобилей. В четверг, 30 октября, в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается разрешить владельцам резервировать госзнак. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«Действующее законодательство не предоставляет автовладельцу возможности выбора конкретного регистрационного знака при регистрации транспортного средства - номер присваивается автоматически (случайным образом). Этот пробел в регулировании породил стабильный теневой рынок особых комбинаций номерных знаков», - говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы предложили дать владельцу транспортного средства право самому выбрать госномер из числа доступных. За это придется заплатить.

Порядок резервирования госномеров, а также размер платы за услугу установит уполномоченный регистрирующий орган.

Если документ примут, он вступит в силу 1 июля 2026 года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети