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Общество

Начальник областного УМВД приехал к подчиненным на Северный Кавказ

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Начальник областного УМВД России Павел Гаврилин навестил пензенских полицейских, которые находятся в командировке на Северном Кавказе.

Начальник областного УМВД приехал к подчиненным на Северный Кавказ

Во время визита генерал-майор узнал об условиях проживания сотрудников, а также посмотрел, как они чувствуют себя в коллективе и как исполняют свой долг. Отличившимся он вручил награды.

Начальник областного УМВД приехал к подчиненным на Северный Кавказ

«Выражаю признательность и благодарность за несение службы, за ответственное отношение к выполнению служебных задач», - обратился к подчиненным Павел Гаврилин, его слова приводит пресс-служба областного УМВД РФ.

Начальник областного УМВД приехал к подчиненным на Северный Кавказ

Пензенские полицейские на Северном Кавказе систематически участвуют в контртеррористических операциях. Руководители местных отделов МВД высказываются о них только хорошо.

Начальник областного УМВД приехал к подчиненным на Северный Кавказ

Также в рамках поездки Гаврилин возложил цветы к могиле Героя Советского Союза Ивана Виноградова на христианском кладбище.

Начальник областного УМВД приехал к подчиненным на Северный Кавказ

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Источник — фото областного УМВД РФ
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