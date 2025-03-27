Начальник областного УМВД приехал к подчиненным на Северный Кавказ

27.03.2025 | 12:25

Начальник областного УМВД России Павел Гаврилин навестил пензенских полицейских, которые находятся в командировке на Северном Кавказе.

Во время визита генерал-майор узнал об условиях проживания сотрудников, а также посмотрел, как они чувствуют себя в коллективе и как исполняют свой долг. Отличившимся он вручил награды.

«Выражаю признательность и благодарность за несение службы, за ответственное отношение к выполнению служебных задач», - обратился к подчиненным Павел Гаврилин, его слова приводит пресс-служба областного УМВД РФ.

Пензенские полицейские на Северном Кавказе систематически участвуют в контртеррористических операциях. Руководители местных отделов МВД высказываются о них только хорошо.

Также в рамках поездки Гаврилин возложил цветы к могиле Героя Советского Союза Ивана Виноградова на христианском кладбище.