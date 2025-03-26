В Пензе министр в утренний час пик прокатился на маршрутке № 26

26.03.2025 | 10:32

В среду, 26 марта, глава минстроя Александр Гришаев проверил работу очередного маршрута в Пензе. На этот раз он в утренний час пик проехал от конечной до конечной на микроавтобусе № 26.

Министр зашел в салон у ЖК «Илмари» в 6:50. В пути он, как обычно, общался с пассажирами. Те жаловались на работу маршрута и плохое состояние дорог.

«По итогам проведенного мониторинга было поручено взять на контроль соблюдение интервалов на маршруте», - сообщили в министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

Также Александр Гришаев встретился с представителями администрации Пензы. Темой совещания стало обустройство остановочных павильонов около ЖК «Илмари».

Микроавтобусы начали курсировать по подвозящему маршруту № 26 летом 2024 года. Их путь пролегал от школы № 62 (корпус на Пермской) до улицы Кижеватова. В декабре схему движения маршруток № 26 изменили - по просьбам горожан ее продлили до остановки «ЖК «Илмари».

Ранее Александр Гришаев проверил, как ходит общественный транспорт по маршрутам № 25, 34, 70, 130. Также комиссия проехала по маршруту № 12.