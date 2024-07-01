В Пензе заработали подвозящие маршруты

01.07.2024 | 11:09

С понедельника, 1 июля, в Пензе начали работать подвозящие маршруты. Их обслуживают новые «Газели».

Микроавтобусы № 2а теперь ходят от ст. Кривозеровка до завода точных приборов на Окружной. Раньше они следовали в Дальнее Арбеково.

Маршрут № 6 соединяет Междуречье и Терновский мост, а до 1 июля на нем можно было добраться до кардиоцентра.

Маршрут № 10, пролегавший от Новозападного кладбища до улицы Перспективной, теперь заканчивается у «Рембыттехники».

Введен новый маршрут - № 26. Машины направляются от школы № 62 (корпус на улице Пермской) до улицы Кижеватова. Они едут по Ферганской, Чебышева, Мереняшева, Тепличной, Львовской, 40 лет Октября, 3-му проезду Бурмистрова, Дизельной, Окружной, Кижеватова, Вишневой, Воронова, а обратно - по Дизельной, 3-му проезду Бурмистрова, 40 лет Октября, Львовской, Тепличной, Мереняшева, Чебышева.

Маршрут № 75 больше не следует в Арбеково. Микроавтобусы курсируют между улицами Водопьянова и Мира. Их путь пролегает через Березовский переулок, улицы Маршала Крылова, Лермонтова, Ленинградскую, Попова, Окружную, Мира.

Маршрутки № 80 теперь идут от Пензы-I до остановки «Ул. Чкалова» через Пензу-III - по улицам Злобина, Тухачевского, Павлушкина. Со Свердловского моста они направляются до улицы Калинина по Свердлова.

Ранее в минцифры сообщали, что на подвозящих маршрутах предусмотрят оптимальный интервал движения. Каждый микроавтобус должен быть оснащен валидатором для приема оплаты с банковской карты и электронным табло. Стоимость проезда составляет 10 рублей.