В нескольких микрорайонах Пензы на сутки отключат холодную воду

25.03.2025 | 10:40

У жителей ряда пензенских улиц, расположенных на правобережье, еще есть время, чтобы сделать запас воды перед ее отключением.

Ресурс планируется отключить в среду, 26 марта, в 8:00. Его не будет сутки по следующим адресам:

- ул. Антонова, 1а, 1г, 1к, 2, 2Б, 3, 3Б, 3г, 3д, 4а, 5, 5а, 5р, 5п, 5н, 5л, 5к, 5е, 5д, 5в, 5г, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19Б, 21, 22, 23, 25, 25Б, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 45а, 47, 49, 56, 58, 62, 70, 72, 74;

- ул. Измайлова, 56, 58, 58а (корп. 1, 2, 3), 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 74, 76, 81, 82, 83, 79, 73, 125, 127, 129;

- ул. Ново-Казанская, 2, 2а, 2в, 4, 6, 6а, 6Б, 8, 8Б, 10Б, 12, 14, 16, 18а, 20, 22;

- ул. Крымская;

- ул. Баженова;

- ул. Бунина;

- пр. Бунина;

- ул. Казанская;

- пер. Казанский;

- ул. Достоевского,

- 1, 2, 3, 4-й пр. Достоевского,

- 1-й пр. Д. Бедного;

- ул. Литературная;

- ул. Шишкина;

- ул. Тенистая;

- пр. Тенистый;

- ул. Живописная;

- пр. Живописный;

- ул. Кордон 95;

- ул. 354-й Стрелковой дивизии;

- ул. Пилотная;

- ул. Добролюбова;

- 1-й пр. Добролюбова;

- ул. Сосновка;

- ул. Садовое Кольцо.

Причина отключения - работы по переврезке водопровода. В ресурсоснабжающей организации пообещали организовать подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам жителей.