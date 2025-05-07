На Маяке, ГПЗ и в Маньчжурии отключат горячую воду

07.05.2025 | 08:46

В понедельник, 12 мая, в связи с гидравлическим испытанием тепловых сетей на прочность и плотность (опрессовкой) с 8:00 будет отключено горячее водоснабжение в пензенских микрорайонах Маяк, ГПЗ и Маньчжурия.

Ресурса не будет в следующих жилых домах и объектах инфраструктуры:

- ул. Антонова, 54, 56, 58, 62, 70, 74, 76;

- ул. Ангарская, 11;

- ул. Зарубина, 19, 27;

- ул. Измайлова, 58а, 58а к.1, 58а к.2, 58а к.3, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 73, 74, 76, 79, 81, 83;

- ул. Ново-Казанская, 2, 2а, 2Б, 2в, 4, 4Б, 6, 6а, 6Б, 6г, 8, 8Б, 10, 14, 16, 18, 20, 22;

- ул. Стадионная, 1, 2, 3, 4;

- ул. Бумажников, 1, 3, 14/21;

- ул. Парковая, 10;

- ул. Тарханова, 10, 10в, 11, 13, 15;

- ул. Фабричная, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14;

- школа № 77, корпус 2 (ул. Антонова, 72);

- детский сад № 4 «Мозаика» (ул. Антонова, 45а);

- детский сад № 4 «Солнышко» (ул. Антонова, 68);

- детский сад № 57 филиал «Матрешка» (ул. Ново-Казанская, 10Б);

- МАУ «Детское и лечебное питание» (ул. Измайлова, 73);

- ФОК «Маяк» (ул. Стадионная, 4а),

- поликлиника № 4 (ул. Парковая, 3);

- школа № 43 (ул. Парковая, 2);

- стоматологическая поликлиника № 3 (ул. Фабричная, 14),

- детская поликлиника № 4 (ул. Фабричная, 9а),

- Пензенский ТЮЗ (ул. Тарханова, 11а);

- ТЦ «Атак» (ул. Антонова, 78).

«Ориентировочный срок возобновления горячего водоснабжения - 19:00 12 мая при условии отсутствия повреждения тепловых сетей в ходе испытаний. В случае обнаружения порывов трубопроводов включение ГВС будет выполнено после завершения ремонтных работ», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

При возникновении аварийных ситуаций следует звонить по тел. 69-73-03.